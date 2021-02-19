Проект «Похудей со «Слободой» вернулся: объявляем новый кастинг

Если ваш вес 90 кг и более, если вы хотите похудеть, готовы бороться с трудностями и откровенно рассказывать об этом — добро пожаловать в проект!

Красивое, здоровое, подтянутое тело — мечта, пожалуй, практически каждого. Лишние килограммы приходят легко и незаметно, а вот расстаться с ними бывает непросто. В погоне за идеальной внешностью худеющие готовы на всё: голодание, низкокалорийное питание, специальные препараты, изнуряющие тренировки. Но даже всё это не всегда приводит к положительному стойкому результату.

«Слобода» уже более десяти лет ведет проект, который помогает тулякам изменить свой образ жизни, пищевые привычки, полюбить регулярные занятия в фитнес-клубе и, самое главное, — принять и еще больше полюбить себя.



Проект стартует 24 марта и продлится восемь месяцев — до конца ноября. С шестью участниками, которые пройдут наш кастинг, будут работать профессиональные инструкторы трех тульских фитнес-клубов: «Властелин», «ВФорме» и «Лига чемпионов».

Каждый участник получит клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов, а также разработанную специально для него программу питания. Затем трое участников с наименьшими результатами — по одному из каждого клуба — покинут проект, а трое финалистов получат карты еще на четыре месяца.

Всё это время наши герои будут описывать, что с ними происходит, свои переживания, успехи и неудачи в блогах на Myslo.ru и в «Слободе».

Победителем акции станет один участник — тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. В ноябре, по завершении проекта, его ждет финальное преображение у парикмахера и стилиста. Также он получит в подарок обновку.

Как стать участником?

До 15 марта присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Укажите свой контактный телефон, возраст, рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция, а двоих — читатели портала Myslo с помощью голосования.