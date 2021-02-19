Кубковый матч «Зенит» – «Арсенал» планируют посетить 25 тысяч болельщиков
Игра состоится в Санкт-Петербурге.
Тульских болельщиков приглашают поддержать оружейников в выездном матче против «Зенита». Кубковая игра состоится 20 февраля в 17.00 в Санкт-Петербурге.
Приобрести билеты можно на сайте «Зенита». Для покупки необходимо ввести промокод. Чтобы его получить, пишите или звоните на WhatsApp (+7905−118−09−09) сотруднику по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаилу Максимову.
По сообщению пресс-службы питерского клуба, на матче ожидается до 25 тысяч зрителей.
Отметим, что игру будет транслировать телеканал МАТЧ ТВ.
15 февраля, в 12:14, 28 1825 -13
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4 февраля, в 17:00, 12 1724 3
3 февраля, в 19:27, 40 1677 1
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