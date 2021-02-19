Кубковый матч «Зенит» – «Арсенал» планируют посетить 25 тысяч болельщиков

Тульских болельщиков приглашают поддержать оружейников в выездном матче против «Зенита». Кубковая игра состоится 20 февраля в 17.00 в Санкт-Петербурге.

Приобрести билеты можно на сайте «Зенита». Для покупки необходимо ввести промокод. Чтобы его получить, пишите или звоните на WhatsApp (+7905−118−09−09) сотруднику по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаилу Максимову.

По сообщению пресс-службы питерского клуба, на матче ожидается до 25 тысяч зрителей.

Отметим, что игру будет транслировать телеканал МАТЧ ТВ.