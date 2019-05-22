Как Ирина похудела на 37 кг и обрела вторую молодость

Акция «Похудей со «Слободой» завершена. Мы благодарим всех, кто восемь месяцев наблюдал за нашими участницами, болел за них и поддерживал советом и добрым словом, и представляем победительницу – 48-летнюю тулячку Ирину Диканову.

Очередной кастинг для всех желающих похудеть стартовал в августе 2018 года. На наше предложение прислать свои фото и истории откликнулись 22 человека.

Среди них и Ирина Диканова. В своем письме в редакцию Ирина писала:

— Меня зовут Ирина Николаевна, но близкие называют меня Николаша. Я работаю главным бухгалтером в одной фирме. Работа за компьютером — не самое полезное для здоровья времяпрепровождение, поэтому я и мои коллеги периодически сидим на различных диетах. Испробовали все: кефирную, кремлевскую, моно и прочие.

Я стараюсь вести активный образ жизни: катаюсь на велосипеде, хожу на танцы. Но этого недостаточно.

Не так давно у меня родилась внучка. Мне хочется быть суперактивной, подвижной и везде за ней поспевать. Для этого просто необходимо сбросить вес. А еще скоро в моей жизни праздник — тридцатая годовщина со дня свадьбы. Мой супруг ростом 176 см и весом 72 кг просто компрометирует меня, поэтому мне необходимо догнать его, а лучше перегнать. Ради этого я готова стать активным блогером, пройти все трудности и лишения и доказать, что женщина в возрасте многое может. Молодежь, я бросаю вам вызов! Я готова похудеть с тобой, «Слобода»!

Конечно же, мы дали Ирине шанс и ни разу об этом не пожалели. Ирина вместе с еще пятью участницами получила в подарок клубную карту (парт­нерами нашего проекта на этот раз стали фитнес-клуб «Властелин», велнесс-центр N-еrgo и фитнес-клуб #ВФорме). Тренеры разработали для наших героинь индивидуальные программы тренировок и систему питания.

Участницы начали борьбу с лишним весом, о чем откровенно делились с читателями в своих блогах. Восемь месяцев труда определили победительницу акции — ею стала обаятельная и привлекательная, улыбчивая, солнечная и очень душевная Ирина Диканова. Ирина — жена, мама и бабушка, в семье ее просто обожают. Поэтому желание Ирины похудеть все поддержали с энтузиазмом.

— Я пришла на проект осознанно, собиралась на него года четыре, — рассказывает Ирина Диканова. — Смотрела все выпуски газеты «Слобода», читала блоги на сайте и думала — ну вот, у женщин же получается, значит, и я смогу. В то же время с каждым годом возраст все больше, ну, думаю, уже не стоит — пенсионерку не возьмут. А тут пенсионный возраст повысили, и я решила — до пенсии еще далеко, надо идти на проект! И отправила письмо.



Лишний вес не давал Ирине жить полной жизнью, активно заниматься с внучкой. А проблемы со здоровьем были настолько серьезными, что женщина понимала — если не похудеет, возможно, и не увидит, как растет малышка.



— Сейчас у меня улучшилось здоровье. У меня сахарный диабет второго типа, но таблетки, которые мне прописала эндокринолог, не принимаю уже месяцев пять и сахар в крови — 5,2, а раньше зашкаливал за 15. Врач говорила: не похудеешь — умрешь. Давление тоже в норме. На пятый этаж взбегаю легко — с сумками, с внучкой, с коляской (смеется). А раньше уже на втором этаже — язык на плечо. Конечно, времени не хватает категорически, всегда жертвуешь сном — очень хочется выспаться.



— Сложно было привыкнуть ко всеобщему вниманию?

— Я главный бухгалтер, это второе или третье лицо в организации, так что мне не обязательно всегда быть на виду. И если делают какое-то общее фото, то я всегда старалась встать за кем-то, быть понезаметнее, сбоку, в чем-то черном или сером — я очень стеснялась фотографироваться. А в проекте ты сразу номер один, о тебе говорят, пишут, фотографируют — ты выходишь на первый план. И это очень мобилизует. Теперь я понимаю, что во все мои предыдущие попытки похудеть мне не хватало контроля, ответственности — а на проекте за мной следила вся область! Да еще как бы я смогла подвести своего тренера из велнесс-центра N-ergo Таню Кушнир? Ни за что!



— Ирина, трудно ли было начинать занятия?

— Татьяна Кушнир мне сразу понравилась, хотя клиент ей достался проблемный: я была самой возрастной участницей, да и вес — за сотню. Мы с Таней сразу обговорили все мои проблемы, все минусы. Она всё поняла, приняла, взвесила меня, измерила, и мы начали работу. Я вообще не ожидала от себя, что что-то смогу. После первой тренировки я еле-еле дошла до дома. На остановке я стояла и ждала автобус с низкой платформой, чтобы просто шагнуть на нее, — в маршрутку я бы не забралась. На следующий день у меня всё болело, а занятия были каждый день. Думала, что в зале ничего не смогу, но потихонечку расходилась и сделала все упражнения.

Помню свою первую кардио­тренировку. Я ходила в течение часа на дорожке с минимальной скоростью 2,5 км/час. Я устала так сильно, что думала — всё, умираю. А сейчас я элементарно хожу этот час со скоростью выше 5 км/час и даже могу бежать. Я смогла это сделать! Я подчинялась Тане безоговорочно, она постоянно меня подбадривала, я очень благодарна ей за всё.



Говорят, чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь. Это так. Человек, который никогда не весил больше центнера, не поймет меня, потому что не испытывал таких проблем.

Я понимаю, что у меня до сих пор есть лишний вес и 76 кг — это много. Но я уже кайфую от того, что могу сидеть, закинув ногу за ногу.

Некоторые негативные комментарии на портале выбивали из колеи, но я девочка взрослая и умею контролировать свои эмоции. К концу проекта почти со всеми, кто меня не принимал, у меня выстроились нейтральные отношения. И большое спасибо тем, кто поддерживал меня все эти восемь месяцев. Они меня совсем не знали, но поверили в меня. Это очень приятно!

— Как изменился размер одежды к концу проекта?

— Синее платье, в котором я сфотографировалась для кастинга в «Слободу» в сентябре 2018 года, — 62-го размера. Мне сейчас даже страшно об этом говорить. Все платья у меня в гардеробе были балахонистого типа, потому что толстый человек надевает не то, что ему нравится, а то, что на него налезет. Это закон жанра (смеется). Сейчас я покупаю верх — 48−50, низ — 50-й размер. Все свои старые вещи я раздала знакомым, что-то выбросила. А это синее платье оставила как напоминание о прошлой жизни.



У меня в гардеробе висит платье 46-го размера, в котором я была на второй день свадьбы, — как эталон того, какой я была худой. Может быть, когда-нибудь я еще его примерю!

— Семья Вас поддержала?

— Да, моя семья — это муж Сергей, сын Николай, невестка Ирина и внучка Вероника. Мой муж — настоящая моя вторая половина, он всегда поддерживает все мои начинания. Без его помощи я бы не справилась. Бывало, и сумку мне в зал собирал, и рыбу варил. Поддержка домашних очень важна.



— От какой любимой еды пришлось отказаться?

— Домашняя выпечка, картофель, хлеб — эти продукты я не ем с сентября 2018 года. Зато полюбила геркулесовую кашу на воде с чайной ложкой меда. С утра очень заряжает, да и вкусно ведь! И поверьте, сварить кашу занимает столько же времени, сколько сварить кофе и сделать бутерброд. Обязательно должны быть три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин, а еще два перекуса — питаться надо пять раз в день. Если есть в течение дня, к вечеру нет такого голода — и в совокупности со спортом и соблюдением вод­ного баланса это дает результат. Сложно только первый месяц, тянет что-то отщипнуть, откусить, а затем привыкаешь (смеется). Когда процесс пошел — становится намного легче. Красивое отражение в зеркале не сравнится с порцией жареной картошки!

В этом году на своем дачном участке посадила рукколу, сельдерей, шпинат, спаржу… Теперь это ест не только моя невестка, но и я.



— Как изменилась Ваша жизнь после проекта?

— Знаете, сейчас у меня открылось второе дыхание. Просто хочется жить! Я очень счастлива, что стала частью проекта «Похудей со «Слободой». Вы просто подарили мне вторую молодость! Я чувствую себя превосходно, верю в себя и свои силы, что я могу жить в полную силу, а не вяло плыть по течению. После финального преображения я прошла несколько остановок пешком. Шла и смотрела на свое отражение в витринах. Сейчас я пребываю в состоянии такой эйфории! Я такая счастливая! У меня всё получилось! Я — победитель! Я победила саму себя!



— Что Вы пожелаете женщинам, которые мучаются от лишнего веса?

— Желаю не терять времени, не раздумывать и срочно худеть! Я большую часть жизни прожила в тяжелом весе и сейчас жалею об этом. Девушки, найдите время на себя, идите в спортклуб!

Татьяна Кушнир, фитнес-тренер велнесс-центра N-ergo:

Татьяна Кушнир Ирина – это человек-боец, который на совесть выполнял все рекомендации тренера. Она ответственно подошла к тренировкам и строго соблюдала режим питания и тренировок, что привело её к победе. И несмотря на сахарный диабет и возраст, у неё всё получилось, сила воли и духа сделали своё дело. Ирина доказала, что в любом возрасте и с ограничениями по здоровью можно выглядеть красиво!

Мы приготовили для Ирины сюрприз — финальное преображение. Ирина сменила 62-й размер одежды на 48−50, и за новым нарядом мы отправились в магазин итальянской одежды Artigli в ТУЦ «Сарафан».

Продавец-консультант Татьяна Гладышева предложила Ирине примерить платья, а также классические брюки и джинсы.

Причем джинсы — рваные бойфренды. Образ получился дерзким и молодежным и очень понравился Ирине. К джинсам Ирина выбрала серую трикотажную кофточку.

Татьяна Гладышева, продавец-консультант магазина Artigli:

Татьяна Гладышева Ирина – женщина миниатюрная, ей идет абсолютно всё: и спортивный стиль, и классический. Всё, кроме балахонов, о которых надо забыть навсегда! Мы примеряли с ней платья, брюки с футболками, джинсы. В итоге выбрали рваные, очень модные в этом сезоне джинсы-бойфренды и трикотажную кофточку.

Под новый наряд мы отправились выбирать обувь в салон обуви Shuzetta. Здесь Ирина сразу же обратила внимание на белые полуботинки в стиле спортшик. Они идеально дополнили новый образ.

Елена Миндрина, продавец-консультант магазина Shuzetta:

Елена Миндрина Мы подобрали для Ирины полуботинки из экокожи в очень модном сейчас стиле спортшик. Их можно носить со спортивной одеждой, с джинсами, юбками, платьями – это универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Полуботинки с перфорацией, нога в них дышит. Для лета – отличный вариант.

Следующий шаг — новая прическа и макияж. За волшебством мы отправились в студию красоты Oksi, где за Ирину взялась владелица салона Оксана Герасименко (тел. 8-902-843-55-77).

Оксана Герасименко Ирина позитивный, жизнерадостный человек и очень послушный клиент — с ней было приятно работать. Для меня было важно, чтобы в новом имидже Ирина чувствовала себя комфортно. Я предложила осветлить волосы — это ее освежило. Мы сделали сложное окрашивание — корни на пару тонов глубже, что придало объем. Светлые пряди уложили в забавные кудряшки. Волосы на фоне похудения не очень хорошие, Ирине надо пользоваться шампунями для роста волос. Я сделала ей маску, которая подпитала и восстановила волосы. Макияжем я подчеркнула природные достоинства Ирины: шикарные большие глаза, пухлые губы. Чуть скорректировали форму бровей. У Ирины мало морщин, хорошая кожа, она вообще — красивая женщина. Гордость и пример для всех!

На проект 48-летняя Ирина Диканова пришла с весом 113 кг при росте 160 см. За восемь месяцев упорной и очень нелегкой работы в велнесс-центре N-ergo Ирина похудела на 37 кг, сейчас ее вес – 76 кг.