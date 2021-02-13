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Деньги из снега: как туляки зарабатывают на непогоде

Деньги из снега: как туляки зарабатывают на непогоде

За умеренную сумму можно вызвать уборщиков снега, наледи и даже помощников в откапывании машины.

Как выглядит заснеженная Тула, мы показали вам утром. А теперь нашли горожан, которые радуются непрекращающейся метели, так как для них непогода - источник выгоды.

На сайте «Авито» размещено сразу 173 объявления по запросу «Уборка снега». Большая часть принадлежит различным компаниям, которые могут либо прислать рабочих, либо предложить в аренду спецтехнику. Например, бульдозер и трактор в Туле можно арендовать на час за 1800. Аренда экскаватора обойдется на 200 рублей дешевле.

Вывоз снега и удаление наледи/сосулек с крыши можно позволить за полторы тысячи рублей в час. 

Частные лица могут почистить придомовую территорию как за 25 рублей, так и за 3000. Автор объявления уборка снега за 3000 рублей, кстати, предлагает еще ряд услуг, но не уточняет, каких именно. И просит предоставить инструменты, так как с него - только труд.

Еще один находчивый гражданин поместил объявление под названием «откопаем машину». Данная услуга обойдется в 2000 рублей. 

 

А какие похожие объявления встречали на просторах Интернета вы, друзья? И в какую сумму бы оценили такую помощь, если бы решились заплатить? А сами стали бы убирать соседний двор или машину незнакомца тысячи за две-три, допустим? 

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 +10
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