Трагедия в Людиново: тульские спасатели помогут коллегам из Калужской области

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня утром там обрушилась крыша здания бывшего автокомбината.

Сегодня, 13 февраля, непогода стала причиной ЧП. Утром там обрушилась крыша здания бывшего автокомбината.

По предварительной информации, под завалами сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. Предположительно, это хозяин здания.

В помощь коллегам из Калужской области в Людиново была направлена аэромобильная группировка тульского спасательного центра в составе 6 единиц техники и 50 человек: для устранения последствий обрушения здания.



фото: Life Shot