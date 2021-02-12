Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 148 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 148 случаев коронавируса, 175 человек выздоровели, восемь скончались.
С начала пандемии ковидом заразился 30 881 житель региона, 28 364 вылечились, 1 121 умер.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
вчера, в 11:07, 16 1586 -1
10 февраля, в 11:08, 10 3294 -1
10 февраля, в 10:52, 31 3426 8
9 февраля, в 11:04, 34 2422 -1
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