Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 148 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 148 случаев коронавируса, 175 человек выздоровели, восемь скончались.

С начала пандемии ковидом заразился 30 881 житель региона, 28 364 вылечились, 1 121 умер.

Ситуация в регионах России за сутки следующая: