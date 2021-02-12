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Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 148 случаев заболевания

Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 148 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 148 случаев коронавируса, 175 человек выздоровели, восемь скончались.

С начала пандемии ковидом заразился 30 881 житель региона, 28 364 вылечились, 1 121 умер.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:15 0
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