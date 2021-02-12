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Недобросовестные юристы берут с туляков деньги, обещая большую пенсию
Фото pixabay.com.

Недобросовестные юристы берут с туляков деньги, обещая большую пенсию

При этом юридические компании берутся за дела, изначально не имеющие реальной перспективы.

Отделение Пенсионного фонда России по Тульской области сообщает, что в последнее время участились случаи навязывания недобросовестными юридическими компаниями платных юридических услуг людям пожилого возраста.

Представители частных организаций предлагают, заключив договор на платное оказание юридических услуг, как бы оказать содействие гражданам в получении или увеличении размера пенсии, социальных пособий посредством составления жалоб/заявлений в Пенсионный фонд. В дальнейшем, как уверяют представители подобных фирм, деньги, уплаченные за подобные договоры, можно будет взыскать с Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью граждан о нюансах заключаемого договора, юридические компании не проводят правовой анализ ситуации и берутся за дела, изначально не имеющие реальной положительной перспективы.

В дальнейшем территориальные органы Пенсионного фонда, проведя проверку направленных «юридическими службами» документов, видят, что законные основания для перерасчета пенсии или дополнительных выплат отсутствуют.

В Пенсионном фонде напоминают, что все услуги фонд предоставляет бесплатно. Если есть вопросы по поводу установления пенсии, исчисления ее размера, учета пенсионных прав и т. д., то важно напрямую обратиться в ПФР и не доверять третьим лицам.

Напоминаем, уточнить контактную информацию территориальных органов ПФР Тульской области можно на официальном сайте pfr.gov.ru.

Контакт-центр отделения ПФР по Тульской области — 8 (800) 600-03-81.

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