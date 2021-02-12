Недобросовестные юристы берут с туляков деньги, обещая большую пенсию
При этом юридические компании берутся за дела, изначально не имеющие реальной перспективы.
Отделение Пенсионного фонда России по Тульской области сообщает, что в последнее время участились случаи навязывания недобросовестными юридическими компаниями платных юридических услуг людям пожилого возраста.
Представители частных организаций предлагают, заключив договор на платное оказание юридических услуг, как бы оказать содействие гражданам в получении или увеличении размера пенсии, социальных пособий посредством составления жалоб/заявлений в Пенсионный фонд. В дальнейшем, как уверяют представители подобных фирм, деньги, уплаченные за подобные договоры, можно будет взыскать с Пенсионного фонда.
Пользуясь неосведомленностью граждан о нюансах заключаемого договора, юридические компании не проводят правовой анализ ситуации и берутся за дела, изначально не имеющие реальной положительной перспективы.
В дальнейшем территориальные органы Пенсионного фонда, проведя проверку направленных «юридическими службами» документов, видят, что законные основания для перерасчета пенсии или дополнительных выплат отсутствуют.
В Пенсионном фонде напоминают, что все услуги фонд предоставляет бесплатно. Если есть вопросы по поводу установления пенсии, исчисления ее размера, учета пенсионных прав
Напоминаем, уточнить контактную информацию территориальных органов ПФР Тульской области можно на официальном сайте pfr.gov.ru.
Контакт-центр отделения ПФР по Тульской области — 8 (800) 600-03-81.