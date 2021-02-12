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В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину

По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет.

11 февраля в 19.45 в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Демидовской плотины 38-летний водитель автомобиля Lexus GХ470 сбил пешехода. По предварительным данным, 47-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:09 +3
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