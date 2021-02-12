В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину

Фото УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет.

11 февраля в 19.45 в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Демидовской плотины 38-летний водитель автомобиля Lexus GХ470 сбил пешехода. По предварительным данным, 47-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.