Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле возле ТЦ «Рио» Lexus сбил женщину
По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет.
11 февраля в 19.45 в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Демидовской плотины 38-летний водитель автомобиля Lexus GХ470 сбил пешехода. По предварительным данным, 47-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
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