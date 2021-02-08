Алексей Дюмин поблагодарит 13-летнего туляка за спасение сноубордиста

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Губернатор уже позвонил родителям мальчика и отметил, что на таких примерах нужно воспитывать молодёжь.

В конце января на горнолыжном курорте «Красная Поляна» тринадцатилетний туляк Иван Зимин спас сноубордиста, попавшего в снежную яму.

Алексей Дюмин позвонил родителям юного туляка, поблагодарил их за воспитание сына и отметил, что на таких примерах нужно воспитывать молодежь.

В ближайшее время Алексей Дюмин встретится с юным героем и вручит ему ценный подарок. Также Ивану будет объявлена благодарность губернатора Тульской области.

