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Тульские поисковики передали родственникам останки погибших под Брянском красноармейцев
Фото Александры Боковой

Тульские поисковики передали родственникам останки погибших под Брянском красноармейцев

Торжественная церемония захоронения состоялась возле монумента «Три сестры», на границе России, Украины и Белоруссии.

В субботу, 6 февраля, в Климовском районе Брянской области состоялась церемония передачи останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, их родственникам. Бойцы были обнаружены на Украине, где зимой 1942 года шли ожесточённые бои.

В полевой экспедиции принимали участие искатели из Тульской области. Вместе с коллегами им удалось установить не только имена солдат, но и найти их родственников в России.

Спустя почти 80 лет на Родину вернулись девять бойцов, погибших в декабре 1942 года в операции «Малый Сатурн», проводившейся на среднем Днепре. Среди них – Матвей Кузьмич Фомичёв, 1920 года рождения, уроженец села Подберезово Чернского района Тульской области. Все красноармейцы будут захоронены с подобающими воинскими почестями.

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