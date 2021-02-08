Тульские поисковики передали родственникам останки погибших под Брянском красноармейцев

Фото Александры Боковой

В субботу, 6 февраля, в Климовском районе Брянской области состоялась церемония передачи останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, их родственникам. Бойцы были обнаружены на Украине, где зимой 1942 года шли ожесточённые бои.

В полевой экспедиции принимали участие искатели из Тульской области. Вместе с коллегами им удалось установить не только имена солдат, но и найти их родственников в России.

Спустя почти 80 лет на Родину вернулись девять бойцов, погибших в декабре 1942 года в операции «Малый Сатурн», проводившейся на среднем Днепре. Среди них – Матвей Кузьмич Фомичёв, 1920 года рождения, уроженец села Подберезово Чернского района Тульской области. Все красноармейцы будут захоронены с подобающими воинскими почестями.