В двойном ДТП на ул. Рязанской пострадала женщина
Там столкнулись Hyundai, Mitsubishi и отечественная «Лада».
Как сообщает корреспондент Myslo, на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием трёх автомобилей – Hyundai, Mitsubishi и «ВАЗ-2110». По предварительной информации, «десятка» двигалась в сторону Новомосковского шоссе.
Водитель Hyundai поворачивал налево со встречной полосы и не пропустил «Ладу» – произошло лобовое столкновение, после которого один из автомобилей отбросило на стоявший в правом ряду Mitsubishi.
Пострадала пассажирка японской легковушки. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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