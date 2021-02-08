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В двойном ДТП на ул. Рязанской пострадала женщина

В двойном ДТП на ул. Рязанской пострадала женщина

Там столкнулись Hyundai, Mitsubishi и отечественная «Лада».

Как сообщает корреспондент Myslo, на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием трёх автомобилей – Hyundai, Mitsubishi и «ВАЗ-2110». По предварительной информации, «десятка» двигалась в сторону Новомосковского шоссе.

Водитель Hyundai поворачивал налево со встречной полосы и не пропустил «Ладу» – произошло лобовое столкновение, после которого один из автомобилей отбросило на стоявший в правом ряду Mitsubishi.

Пострадала пассажирка японской легковушки. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 1
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 2
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 3
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 4
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 5
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 6
Двойное ДТП на улице Рязанской, Фото: 7
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Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:37 +1
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