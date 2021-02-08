В двойном ДТП на ул. Рязанской пострадала женщина

Как сообщает корреспондент Myslo, на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием трёх автомобилей – Hyundai, Mitsubishi и «ВАЗ-2110». По предварительной информации, «десятка» двигалась в сторону Новомосковского шоссе.

Водитель Hyundai поворачивал налево со встречной полосы и не пропустил «Ладу» – произошло лобовое столкновение, после которого один из автомобилей отбросило на стоявший в правом ряду Mitsubishi.

Пострадала пассажирка японской легковушки. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.