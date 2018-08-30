Ограничение движения: переезд в Криволучье временно закроют

Ограничение будет действовать с 21.00 31 августа до 6.00 1 сентября.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ с 31 августа по 1 сентября на переезде (ул. Столетова, Криволучье) будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

№ Наименование маршрута Время Схема движения 4 пос. Михалково – ПАО «Тулачермет» с 21.00 до 6.00 ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр. - Китаевский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»

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Наименование маршрута Время Схема движения 24 Малые Гончары – ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) с 21.00 до 6.00 ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло -ул. Кутузова - ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург» 28 пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет» с 21.00 до 6.00 ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.