новости
новости
Регистрация
Ограничение движения: переезд в Криволучье временно закроют

Ограничение движения: переезд в Криволучье временно закроют

Ограничение будет действовать с 21.00 31 августа до 6.00 1 сентября.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ с 31 августа по 1 сентября на переезде (ул. Столетова, Криволучье) будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

 

 

Наименование маршрута

 

Время

 

Схема движения

4

пос. Михалково – ПАО «Тулачермет»

с 21.00 до 6.00

ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр. - Китаевский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»


 

Наименование маршрута

Время

Схема движения

24

Малые Гончары – ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

с 21.00 до 6.00

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло -ул. Кутузова - ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет»

с 21.00 до 6.00

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:50 0
Другие статьи по темам
Событие
закроют переездКриволучьеулица Столетоваремонт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки вновь смогут отправиться в тур по усадьбам Тульской губернии
Туляки вновь смогут отправиться в тур по усадьбам Тульской губернии
Туляки собрали более сотни замков и ключей для новой выставки в музее «Тульские древности»
Туляки собрали более сотни замков и ключей для новой выставки в музее «Тульские древности»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.