Туляки могут рассчитать положенные им выплаты на «Социальном калькуляторе»

С 2021 года в тестовом режиме заработал новый онлайн-сервис для расчета пособий и выплат «Социальный калькулятор».

По ссылке туляки смогут получить всю информацию о полагающихся им мерах социальной поддержки. Система обеспечивает поиск по двум параметрам.

Первый — «Территория предоставления мер социальной защиты (поддержки)».

Здесь пользователь может выбрать как Тульскую область целиком, так и конкретное муниципальное образование (город, муниципальный район, городской район). Заявитель может указать несколько населенных пунктов.

Второй — «Наименование категории».

В этом поле гражданин выбирает категории получателя из общего списка поиска. В системе отобразится информация о мерах социальной поддержки, которые предоставляются гражданам выбранной категории на заявленной территории. Пользователь увидит не только наименование меры и форму ее предоставления, но и выплаченную сумму, период, дату начала и окончания действия выплаты.

«Это новый цифровой способ взаимодействия с туляками. В сервисе любой житель региона может узнать о полагающихся ему мерах поддержки и далее, не выходя из дома, оформить их через портал «Госуслуги71», — отметил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.