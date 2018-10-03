Для строительства нового путепровода в Туле снесут около 80 частных гаражей

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Строительство нового путепровода начнется уже в 2019 году. По словам начальника главного управления по Пролетарскому округу Тулы Сергея Шестакова, строить виадук будут полтора-два года.

Подробно о строительстве путепровода Myslo писал здесь.

Как рассказал Шестаков, документация уже готовится. Есть несколько потенциальных инвесторов, но окончательная стоимость моста пока неизвестна.

В декабре 2018 года на месте уже начнутся проектно-изыскательские работы. По проекту, мост будет начинаться в районе криволученского трамвайного кольца, где соединяются улицы Кутузова, Металлургов и Театральный переулок. В этом месте находится гаражный автокооператив №18.

Сейчас администрация ведет работу с владельцами гаражей и сараев, которые стоят на месте будущей стройплощадки.

Сергей Шестаков:

Сергей Шестаков - В зону отчуждения попадают около 80 гаражей. Их придется снести. Многие гаражи и сараи брошены, на какие-то есть документы у владельцев, на какие-то нет. Мы ждем всех владельцев гаражей в администрации.

Владельцев гаражей вызывают в кабинет №14 территориального управления по Пролетарскому округу Тулы. Телефон для справок 41-02-51.

При себе, если есть, нужно иметь правоустанавливающие документы на строение. Если таковых не имеется, гараж снесут как самострой. Если же право оформлено, владелец, по закону, может рассчитывать на компенсацию.

Председатель гаражного кооператива №18 Николай Иванович Ширин:

Николай Ширин – Интересен другой факт. Говорят, что криволученский переезд после строительства нового моста закроют. А новый будет платным: там предусмотрены терминалы для оплаты проезда. Будет ли у людей альтернатива?

По словам же Сергея Шестакова, старый железнодорожный переезд (так называемый «черметовский») никто закрывать не собирается.