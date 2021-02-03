Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 4 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 16, 20, 22,
- ул. Сойфера, 13,
- пер. Репина, 45, 47, 50, 57, 58, 60, 46, 48, 50, 52, 54,
- пр-д П. Морозова, 1-а, 1-43 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Газовая, 54-64 (чётн.), 61-67 (нечётн.),
- пр-д Полежаева, 1-а, 7-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.),
- ул. Полежаева, 1,
- ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а,
- ул. П. Алексеева, 7,
- ул. Оборонная, 96, 98, 100,
- пер. М. Смирнова, 1-21,
- п. Октябрьский: 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12,
- 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
- 12-й пр-д, 61,
- п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Калинина, 2-12 (чётн.), 12-а, 3-13 (нечётн.), 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 9-а,
- пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- п. Угольный: ул. Садовая, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 69, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
- ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
- ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
- ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Тверская, 8,
- ул. Михалковская, 64, 68,
- 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
- 3-й Михалковский пр-д, 2, 6, 7, 8, 9,
- 1-й Михалковский пр-д, 16, 18,
- Мясново: ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 6, 12, 14,
- Южный пр-д, 5-21 (нечётн.),
- ул. 2-я Прокатная, 27,
- ул. 1-я Прокатная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17-а, 19, 21,
- ул. 2-я Прокатная, 1-25,
- ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а.
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