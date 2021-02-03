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Как защитить свои данные от мошенников: 5 советов от Банка России

Как защитить свои данные от мошенников: 5 советов от Банка России

На что стоит обратить внимание при покупках в интернете, чтобы не остаться с пустым кошельком?

Многие из нас часто совершают покупки в интернете – с каждым днём вопрос защиты персональных данных становится всё более актуальным. О том, какие правила следует соблюдать, чтобы ваша личная информация и данные о банковских картах не попали в плохие руки, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

  1. Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Будьте внимательны, даже если вам пришло письмо от интернет-магазина, клиентом которого вы являетесь. Мошенники часто отправляют заманчивые предложения со скидками с поддельных электронных ящиков.
  2. Сохраните официальные адреса магазинов и онлайн-сервисов, которыми вы часто пользуетесь, в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замка – гарантия того, что переход по ссылке безопасен.
  3. Установите на все гаджеты надежный антивирус с регулярными обновлениями. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от фишинга и вредоносных программ.
  4. Для онлайн-оплаты необходимо вводить все данные карты: номер, дату, имя держателя карты, код на обратной стороне. Это секретная информация, именно поэтому нужно внимательно проверять, где вы её вводите. Это должен быть только платежный шлюз банка, на который вас перенаправит онлайн-магазин для совершения оплаты. Идеальный вариант – завести для покупок в интернете отдельную карту и пополнять её непосредственно перед использованием.
  5. Не доверять тем, кто в телефонном звонке под разными предлогами («Ваш счет пытаются обчистить», «Ваша карта заблокирована») пытается выведать у вас данные карты. Часто это делают мошенники, представляясь сотрудниками банка. Запомните, действующим сотрудником банков запрещено запрашивать подобную информацию у клиентов.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:35 0
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