Как защитить свои данные от мошенников: 5 советов от Банка России

На что стоит обратить внимание при покупках в интернете, чтобы не остаться с пустым кошельком?

Многие из нас часто совершают покупки в интернете – с каждым днём вопрос защиты персональных данных становится всё более актуальным. О том, какие правила следует соблюдать, чтобы ваша личная информация и данные о банковских картах не попали в плохие руки, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.