«Зарублю!»: туляка осудят за нападение на соседа

Мужчины распивали спиртное, вспыхнул конфликт и один из них схватился за лопату.

В производстве Зареченского районного суда г. Тулы находится уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и умышленном причинении среднего вреда здоровью

В апреле прошлого года обвиняемый выпивал со своим соседом в посёлке Горелки. Мужчины поссорились, злоумышленник схватил штыковую лопату, замахнулся на собутыльника, а затем с криком: «Зарублю!» ударил его по голове.

Потерпевший попытался защититься руками – ему удалось смягчить удар. Обвиняемый своей вины не признал, он находится под подпиской о невыезде. По совокупности статей ему грозит до пяти лет лишения свободы.