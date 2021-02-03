новости
новости
Регистрация
«Зарублю!»: туляка осудят за нападение на соседа

«Зарублю!»: туляка осудят за нападение на соседа

Мужчины распивали спиртное, вспыхнул конфликт и один из них схватился за лопату.

В производстве Зареченского районного суда г. Тулы находится уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и умышленном причинении среднего вреда здоровью

В апреле прошлого года обвиняемый выпивал со своим соседом в посёлке Горелки. Мужчины поссорились, злоумышленник схватил штыковую лопату, замахнулся на собутыльника, а затем с криком: «Зарублю!» ударил его по голове.

Потерпевший попытался защититься руками – ему удалось смягчить удар. Обвиняемый своей вины не признал, он находится под подпиской о невыезде. По совокупности статей ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеугроза убийствомнанесение телесных повреждений
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 4 февраля
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 4 февраля
Тульский комитет ЗАГС теперь работает по-новому
Тульский комитет ЗАГС теперь работает по-новому
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.