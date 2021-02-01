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В Тульской области на самоизоляции находятся более 2500 контактных по коронавирусу

В Тульской области на самоизоляции находятся более 2500 контактных по коронавирусу

Такие данные были озвучены на заседании оперштаба.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что тема пандемии остается острой. Он напомнил, что в Тульской области продолжается массовая вакцинация от ковида, которая охватывает все группы людей.
 
– Мы должны оперативно отрабатывать с федеральным центром, чтобы не было перебоев в поставках вакцины. Мы расширили географию пунктов вакцинации. На данный момент их хватает, но если возникает потребность, их количество будет увеличиваться, — сообщил глава региона.
 
Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке.
 
По итогам минувшей недели в Тульской области 7102 случая ОРВИ. На 42% превышен эпидпорог среди взрослого населения.
 
В Туле зарегистрировано 3553 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога почти на 8%. В разрезе возрастных групп порог превышен на 41% среди взрослых, на предыдущей неделе он был выше на 118%.
 
По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии.
 
Идет на спад заболеваемость внебольничной пневмонией. Выявлено 485 случаев, это ниже уровня предыдущей недели на 14%. Роста не ожидается.
 
В Тульской области за неделю коронавирус подтвердился у 1231 человека. Это на 10% ниже предыдущей недели. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.
 
Ковид выявлен в 41 образовательной организации, среди них 30 школ. В очагах организованы противоэпидемиологические мероприятия. Полностью переведенных на дистант образовательных учреждений нет.
 
Сохраняется высокий охват тестирования— 163 на 100 000 населения в сутки.
 
Дома на самоизоляции остаются более 2500 контактных по коронавирусу.
По словам Александра Ломовцева, среди приехавших из Сочи выявлен один случай заболевания ковидом.
 
В январе в Тульскую область из других стран прибыло 1445 человек, лабораторно подтвердили отсутствие коронавируса 1264 человека. В суде находятся 39 дел.
 
Приостановлена деятельность двух торговых центров, а также трех объектов общепита за нарушение противокоронавирусных мероприятий.
Сюжет: Коронавирус
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