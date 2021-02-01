В Тульской области на самоизоляции находятся более 2500 контактных по коронавирусу

Такие данные были озвучены на заседании оперштаба.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что тема пандемии остается острой. Он напомнил, что в Тульской области продолжается массовая вакцинация от ковида, которая охватывает все группы людей.

– Мы должны оперативно отрабатывать с федеральным центром, чтобы не было перебоев в поставках вакцины. Мы расширили географию пунктов вакцинации. На данный момент их хватает, но если возникает потребность, их количество будет увеличиваться, — сообщил глава региона.

Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке.

По итогам минувшей недели в Тульской области 7102 случая ОРВИ. На 42% превышен эпидпорог среди взрослого населения.

В Туле зарегистрировано 3553 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога почти на 8%. В разрезе возрастных групп порог превышен на 41% среди взрослых, на предыдущей неделе он был выше на 118%.

По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Идет на спад заболеваемость внебольничной пневмонией. Выявлено 485 случаев, это ниже уровня предыдущей недели на 14%. Роста не ожидается.

В Тульской области за неделю коронавирус подтвердился у 1231 человека. Это на 10% ниже предыдущей недели. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.

Ковид выявлен в 41 образовательной организации, среди них 30 школ. В очагах организованы противоэпидемиологические мероприятия. Полностью переведенных на дистант образовательных учреждений нет.

Сохраняется высокий охват тестирования— 163 на 100 000 населения в сутки.

Дома на самоизоляции остаются более 2500 контактных по коронавирусу.

По словам Александра Ломовцева, среди приехавших из Сочи выявлен один случай заболевания ковидом.

В январе в Тульскую область из других стран прибыло 1445 человек, лабораторно подтвердили отсутствие коронавируса 1264 человека. В суде находятся 39 дел.

Приостановлена деятельность двух торговых центров, а также трех объектов общепита за нарушение противокоронавирусных мероприятий.