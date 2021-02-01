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Ультраполярное вторжение: в Центральную Россию вернутся 20-градусные морозы

Ультраполярное вторжение: в Центральную Россию вернутся 20-градусные морозы

В Тульской области резко похолодает.

Североатлантический циклон принесет в Центральную Россию ультраполярное вторжение холодного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные для февраля морозы. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».
 
Так, в Тульской области уже предстоящей ночью ожидается -14°С. Во вторник, 2 февраля, днем будет -10°C.
 
Пик похолодания придется на выходные — синоптики прогнозируют днем до -13°С, ночью — до 20 градусов мороза.
 
 
Ожидаемое общее количество осадков за неделю в Центральной России не превысит 5-10 мм, а высота сугробов будет колебаться с 32 до 37 см.
 
По мнению синоптиков, первая половина февраля будет довольно холодной, во второй половине месяца температурные показатели повысятся и станут соответствовать норме финала зимы.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:18 +5
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