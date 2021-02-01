Ультраполярное вторжение: в Центральную Россию вернутся 20-градусные морозы

Североатлантический циклон принесет в Центральную Россию ультраполярное вторжение холодного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные для февраля морозы. Об этом сообщают синоптики погодного центра « Фобос ».

Так, в Тульской области уже предстоящей ночью ожидается -14°С. Во вторник, 2 февраля, днем будет -10°C.

Пик похолодания придется на выходные — синоптики прогнозируют днем до -13°С, ночью — до 20 градусов мороза.

Ожидаемое общее количество осадков за неделю в Центральной России не превысит 5-10 мм, а высота сугробов будет колебаться с 32 до 37 см.

По мнению синоптиков, первая половина февраля будет довольно холодной, во второй половине месяца температурные показатели повысятся и станут соответствовать норме финала зимы.