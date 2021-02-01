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Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля

Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля

Публикуем актуальные данные.

Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 512 случаев.

В Узловском и Киреевском районе по 105 заразившихся жителей. 

Детализация по населенным пунктам:

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