Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля

Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 512 случаев.

В Узловском и Киреевском районе по 105 заразившихся жителей.

Детализация по населенным пунктам: