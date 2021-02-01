Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля
Публикуем актуальные данные.
Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 512 случаев.
В Узловском и Киреевском районе по 105 заразившихся жителей.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 15:30, 92 2731 -7
сегодня, в 14:45, 13 576 0
сегодня, в 14:36, 28 771 -1
сегодня, в 11:52, 0 1932 0
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