Туляки завоевали медали на чемпионате и первенстве ЦФО по восточному боевому единоборству

Фото: sport.tularegion.ru.

В нашей копилке – семь бронзовых и две серебряные награды.

30 и 31 января в подмосковном Троицке прошли чемпионат и первенство ЦФО по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине сетокан.

Сборная команда Тульской области завоевала семь бронзовых и две серебряные награды.

В чемпионате среди женщин второй стала Екатерина Зайцева, бронзы удостоены Анжела Белозор и Мария Воронина.

Выступления мужчин принесли две бронзовые медали в командном кумитэ и синхронном ката.

В рамках первенства ЦФО в командном кумитэ среди юношей 14−15 лет серебряную награду завоевали Кирилл Морозов, Владислав Смирнов, Никита Богословский и Артём Серегин. По результатам личных выступлений бронзовыми призерами стали Владислав Смирнов, Елизавета Шитлина и Василиса Крянина.

Призеры соревнований представят Тульскую область на чемпионате и первенстве России, который состоится в марте.