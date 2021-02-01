Тульским медикам будут доплачивать за раннее выявление рака и болезней сердца

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На еженедельном оперативном совещании губернатор затронул вопрос выплат медработникам, которые в усиленном режиме трудились в новогодние праздники.

Министр здравоохранения Алексей Эрк доложил:

– На сегодняшний момент 5300 медиков из 45 медучреждений региона получили выплаты за праздничные дни. Это и медработники, которые трудятся в госпиталях, и амбулаторные, те, кто осуществлял выезд на дом к пациентам. На данную выплату было направлено 105 млн рублей.

Алексей Дюмин отметил, что неделю назад глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о начислении выплат медикам за выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Губернатор предложил поддержать инициативу федерального центра и добавить к этим выплатам региональную составляющую.

– Это очень важный вопрос, который особенно касается нашего региона. Нужно проанализировать размер выплат, которые готовит федеральный центр, и продумать на региональном уровне, как добавить к выплатам нашим медикам еще региональную доплату за раннее выявление не только онкозаболеваний, но и сердечно-сосудистых заболеваний. Это послужит дополнительной мотивацией для медиков, — сказал губернатор.

Губернатор поручил также проанализировать опыт других регионов, где такие выплаты уже введены.

– По программе «Онкология» в виде межбюджетного трансферта мы получили 10 млн рублей из федерального центра на выплату медикам, — сказал Алексей Эрк. — О региональной составляющей доплат по программам «Онкология» и «Кардиология» мы в кратчайшие сроки подготовим предложения.