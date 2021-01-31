новости
новости
Регистрация
Число умерших от ковида в Тульской области перевалило за 1000
Фото из архива Myslo.

Число умерших от ковида в Тульской области перевалило за 1000

За сутки же выявлено 172 случая коронавируса, 10 человек умерли. Таковы данные федерального оперативного штаба.

За сутки в нашем регионе зафиксировано 172 заболевших ковидом, 191 человек выздоровел, 10 туляков скончались. 

Всего с начала пандемии в Тульской области заболели 28 962 человека, 1009 жителей области умерли. 

 

Вот какова ситуация по регионам:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

Сюжет: Коронавирус
За минувшие сутки ковид подтвержден у 170 туляков и 10 скончались
Жизнь Тулы и области
За минувшие сутки ковид подтвержден у 170 туляков и 10 скончались
вчера, в 11:32, 79 2509 -3
Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
29 января, в 21:00, 55 1777 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей
29 января, в 11:50, 28 1961 0
Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших
Жизнь Тулы и области
Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших
28 января, в 11:15, 38 3359 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:48 −2
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусковид
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест: Что ты знаешь о русской водке?
Тест: Что ты знаешь о русской водке?
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.