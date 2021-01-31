Число умерших от ковида в Тульской области перевалило за 1000

Фото из архива Myslo.

За сутки же выявлено 172 случая коронавируса, 10 человек умерли. Таковы данные федерального оперативного штаба.

За сутки в нашем регионе зафиксировано 172 заболевших ковидом, 191 человек выздоровел, 10 туляков скончались.

Всего с начала пандемии в Тульской области заболели 28 962 человека, 1009 жителей области умерли.

Вот какова ситуация по регионам:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.