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Тест: Что ты знаешь о русской водке?

Тест: Что ты знаешь о русской водке?

31 января в России отмечают очень национальный праздник – День рождения русской водки. Ему посвящен наш новый тест.

Почему именно 31 января? В этот день в 1865 году Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». В ней он изучал взаимодействие этилового спирта при смешивании с водой. Так-так, разберемся...

 

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