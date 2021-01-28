Тест: Что ты знаешь о русской водке?
31 января в России отмечают очень национальный праздник – День рождения русской водки. Ему посвящен наш новый тест.
Почему именно 31 января? В этот день в 1865 году Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». В ней он изучал взаимодействие этилового спирта при смешивании с водой. Так-так, разберемся...
15 января, в 17:22, 25 4928 13
27 ноября, в 11:25, 66 3161 -3
11 ноября, в 15:00, 40 4091 5
13 октября 2020, в 13:20, 65 6152 14