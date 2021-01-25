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Тульские приставы создали группу телефонного обслуживания граждан

Тульские приставы создали группу телефонного обслуживания граждан

Звонки принимают по единому номеру телефонного обслуживания 8 (4872) 65-63-10.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области начала работу группа телефонного обслуживания граждан. Цель ее создания — дополнительная возможность обратной связи с жителями региона. Это особенно актуально в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.
 
«Позвонив по номеру группы телефонного обслуживания, можно получить информацию о порядке погашения задолженности и снятия действующих ограничений, записи на личный прием, режиме работы структурных подразделений и другую информацию, относящуюся к деятельности управления», — сообщили в региональном управлении ФССП.
 
Звонки принимаются по единому номеру телефонного обслуживания 8 (4872) 65-63-10, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:29 +2
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