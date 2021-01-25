Тульские приставы создали группу телефонного обслуживания граждан
Звонки принимают по единому номеру телефонного обслуживания 8 (4872) 65-63-10.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области начала работу группа телефонного обслуживания граждан. Цель ее создания — дополнительная возможность обратной связи с жителями региона. Это особенно актуально в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.
«Позвонив по номеру группы телефонного обслуживания, можно получить информацию о порядке погашения задолженности и снятия действующих ограничений, записи на личный прием, режиме работы структурных подразделений и другую информацию, относящуюся к деятельности управления», — сообщили в региональном управлении ФССП.
Звонки принимаются по единому номеру телефонного обслуживания
8 (4872) 65-63-10, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.
Другие статьи по темам
Место