Тульские приставы создали группу телефонного обслуживания граждан

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области начала работу группа телефонного обслуживания граждан. Цель ее создания — дополнительная возможность обратной связи с жителями региона. Это особенно актуально в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.

«Позвонив по номеру группы телефонного обслуживания, можно получить информацию о порядке погашения задолженности и снятия действующих ограничений, записи на личный прием, режиме работы структурных подразделений и другую информацию, относящуюся к деятельности управления», — сообщили в региональном управлении ФССП.