Туляки задолжали за газ 121 млн рублей

Фото из архива Myslo.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», на 1 января 2021 года просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составила 121,7 млн рублей.

В целом пандемия почти не сказалась на платежеспособности жителей – добросовестные абоненты продолжают своевременно оплачивать потребленный газ.

В 2020 году в адрес должников поставщиком газа было направлено:

80 тысяч SMS-сообщений с напоминанием о долге за газ;

порядка 70 тысяч писем-претензий по почте на общую сумму задолженности около 150 млн рублей;

12 тысяч уведомлений с помощью мессенджера WhatsApp;

2 тысячи претензий посредством электронной почты;

72 тысячи объявлений на подъездах многоквартирных домов абонентов, задолжавших суммарно свыше 250 млн рублей.

В «Газпром межрегионгаз Тула» напоминают, что после прекращения газоснабжения за долги в 3 тысячи рублей дополнительные расходы должника по отключению/подключению газа составят от 3 до 20 тысяч рублей.