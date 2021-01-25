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Туляки задолжали за газ 121 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Туляки задолжали за газ 121 млн рублей

В списке должников числятся 40,4 тысячи абонентов.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», на 1 января 2021 года просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составила 121,7 млн рублей. 

В целом пандемия почти не сказалась на платежеспособности жителей – добросовестные абоненты продолжают своевременно оплачивать потребленный газ.

В 2020 году в адрес должников поставщиком газа было направлено:

  • 80 тысяч SMS-сообщений с напоминанием о долге за газ;
  • порядка 70 тысяч писем-претензий по почте на общую сумму задолженности около 150 млн рублей;
  • 12 тысяч уведомлений с помощью мессенджера WhatsApp;
  • 2 тысячи претензий посредством электронной почты;
  • 72 тысячи объявлений на подъездах многоквартирных домов абонентов, задолжавших суммарно свыше 250 млн рублей.

В «Газпром межрегионгаз Тула» напоминают, что после прекращения газоснабжения за долги в 3 тысячи рублей дополнительные расходы должника по отключению/подключению газа составят от 3 до 20 тысяч рублей.

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