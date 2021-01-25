Две тульские автостанции соединит новый автобусный маршрут

Завтра, 26 января, в Туле начнет работу новый автобусный маршрут, который соединит две автостанции – «Северную» и «Восточную». Они, напомним, открылись 16 января

Автобус №8 «Автостанция «Восточная» – 18-й проезд» будет проходить по следующим улицам: Староникитской, Оборонной, Советской, Октябрьской и Карпова.

На маршруте будут работать пять автобусов среднего класса с предоставлением льгот по оплате проезда. Средний интервал движения в часы пик составит 20 минут.