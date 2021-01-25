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Две тульские автостанции соединит новый автобусный маршрут

Две тульские автостанции соединит новый автобусный маршрут

Средний интервал движения в час пик составит 20 минут.

Завтра, 26 января, в Туле начнет работу новый автобусный маршрут, который соединит две автостанции – «Северную» и «Восточную». Они, напомним, открылись 16 января
 
Автобус №8 «Автостанция «Восточная» – 18-й проезд» будет проходить по следующим улицам: Староникитской, Оборонной, Советской, Октябрьской и Карпова.
 
На маршруте будут работать пять автобусов среднего класса с предоставлением льгот по оплате проезда. Средний интервал движения в часы пик составит 20 минут. 
 
 
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:46 +4
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