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Нарушения при строительстве дома для престарелых в Черни: виновных наказали

Нарушения при строительстве дома для престарелых в Черни: виновных наказали

Все недочеты подрядчик обещает устранить до 5 февраля.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов посетил строительную площадку Красивского дома для пожилых «Забота» в Черни. Напомним, ранее о нарушениях при строительстве здания заявлял бывший строитель Эльдар. О своих подозрениях он рассказал в нескольких роликах и выложил в соцсети.

В минстрое сообщили, что в ходе инспекции подняли вопросы нарушения технологии устройства плиты перекрытия на участке в одном из блоков здания.

- По словам подрядчика, предписания, выданные техническим заказчиком, устраняются, а виновные были наказаны. Проведенные лабораторные исследования подтвердили, что нарушений нет. Все недочеты будут устранены до 5 февраля. Это не повлияет на сроки строительства и качество объекта, — сообщается на сайте ведомства.

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сегодня, в 13:18 0
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