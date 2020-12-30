Почти как в фильме «Дурак»: строитель заявил о нарушениях при постройке дома престарелых в Черни

Стоп-кадр из видео.

Мужчина по имени Эльдар опубликовал видео, в котором сообщает о нарушениях, которые, по его словам, были допущены при строительстве нового корпуса дома престарелых в Чернском районе Тульской области.

Он рассказал, что на стройке в деревне Красивка он работал неофициально, чуть меньше месяца. По его словам, решение об уходе он принял сам из-за нарушений технологии строительства. А именно — при заливке фундамента бетон не был обогрет должным образом, замерз.

«То есть при плюсовой температуре, когда всё застроится, естественно, он потечет, этот фундамент. Будут человеческие жертвы», — утверждает Эльдар.

По словам автора ролика, он обращался к своему непосредственному начальнику и «во все инстанции», но это не привело ни какому результату. Мужчина считает, что сейчас на стройке совершается преступление.

«Мне было сказано: «Ты что — нормально Новый год, что ли, не хочешь встретить? Молчи. Ходи и молчи. Кто ты здесь такой, кто тебя вообще слушать станет?» И пригорозили мне еще вдобавок: «Будешь идти домой как-нибудь с магазинчика, а тебя арестуют и два грамма наркотиков у тебя в кармане найдут. Ты этого хочешь? Ты ранее судимый, рецидивист — тебя даже никто слушать не станет». Вот я и думаю — почему бы не обратиться через YouTube к президенту и губернатору? Поскольку то, что там происходит, это будут человеческие жертвы. А я не хочу, чтобы на моей совести были чьи-то трупы…» — заявил Эльдар.

Вторую часть видео мужчина снял на стройке. Он показал и объяснил, в чем заключаются нарушения и к чему они могут привести.

Myslo обратился за комментарием в министерство строительства Тульской области. В ответе нам сообщили, что строительство корпуса на базе ГУ ТО «Красивский дом для пожилых «Забота» ведет АО «Группа компаний «ЕКС». По поступившим обращениям 29 декабря ГУ ТО «ТулОблУКС» проводит внеплановую проверку.

«Вместе с тем сообщаем, что 23 декабря (видеоролик был размещен 26 декабря. — Прим. Myslo) специалисты АО «ТУЛАТЕХСТРОЙ» провели экспертизу, которая не выявила признаков замораживания бетонных конструкций. Прочностные характеристики стен резервуара, плиты котельной и стен подвала соответствуют требуемым значениям. В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств к нему будут применены штрафные санкции в соответствии с заключенным контрактом», — сказано в ответе, направленном в адрес редакции.