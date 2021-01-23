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В Туле на ул. Октябрьской из-за ДТП со скорой образовалась пробка

В Туле на ул. Октябрьской из-за ДТП со скорой образовалась пробка

На момент публикации новости движение трамваев остановлено.

В Туле на ул. Октябрьской Nissan Juke столкнулся с машиной скорой помощи. Как сообщает корреспондент Myslo, по предварительной информации, оба автомобиля ехали в направлении ул. Пузакова.

В районе поворота на ул. Литейную водитель Nissan, предположительно, решила повернуть налево в парковочный карман, который находится на противоположной стороне дороги. В этот момент произошло столкновение.

Скорая ехала на вызов к пациенту. 

В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ожидают инспекторов ГИБДД.

На момент публикации новости из-за происшествия движение трамваев остановлено. На ул. Октябрьской образовалась пробка. 

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:54 +6
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