Скандал со строительством дома для престарелых в Черни: активист опубликовал новое видео и заявил об угрозах

Бывший строитель Красивского дома-интерната Эльдар опубликовал новое видео, снятое на стройке, и показал, с какими нарушениями ведутся работы.

Он снял, как выглядит изнутри первый этаж строящегося корпуса. На днях там заливали бетон. Работу вели с нарушением технологии, поэтому застывший бетон тут же начал осыпаться. При этом Эльдар утверждает, что комиссия приняла работы, на основании акта приемки подрядчику уже выплачены деньги.

Эльдар уверен: здание, построенное с подобными нарушениями, эксплуатировать опасно – оно может вскоре рухнуть.

В видео мужчина заявляет, что после публикации первого видео в его адрес стали поступать угрозы. Он опасается, что на него могут напасть и убить.

Эльдар обратился к губернатору и президенту с просьбой помочь в проблеме.

Напомним, ранее Эльдар публиковал видеозаписи начала строительства на котельной. Myslo обращался за комментарием в министерство строительства Тульской области. В ответе нам сообщили, что строительство корпуса на базе ГУ ТО «Красивский дом для пожилых «Забота» на 240 мест ведет АО «Группа компаний «ЕКС». По поступившим обращениям 29 декабря ГУ ТО «ТулОблУКС» проводит внеплановую проверку. Подробнее о результатах проверки здесь.