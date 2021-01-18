Вакцинация от COVID-19 в Тульской области: вопросы и ответы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Всё, что нужно знать о прививке от коронавируса – в карточках регионального оперштаба.

В Тульскую область поступило более 23600 доз вакцины «Спутник V». Прививочные кабинеты открыты в шести медучреждениях Тулы и области. К началу следующей неделе их будет 28, а к 1 — 34.

Это позволит вакцинировать порядка 3500 человек в сутки. Алексей Дюмин предложил также открыть пункты вакцинации в сетевых магазинах и торговых центрах.

В первую очередь вакцинацию пройдут жители из групп риска:

медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг,

люди, проживающие в организациях социального обслуживания,

люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением,

люди старше 55 лет.

Как записаться на вакцинацию, есть ли противопоказания и в чём придётся ограничить себя после прививки? Ответы на эти и другие важные вопросы — в карточках регионального оперштаба.