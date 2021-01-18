В 2021 году в Тульской области отремонтируют более 330 километров дорог

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Вопросы содержания и ремонта дорог обсудили на оперативном совещании у губернатора.

Алексей Дюмин поинтересовался, как организована работа и исполнение поручений по зимнему содержанию дорог с учетом сложных погодных условий. Глава регионального минтранса Родион Дудник рассказал, что «Тулаавтодор» и подрядные организации обеспечены всей необходимой техникой. Все муниципалитеты заключили договоры с подрядчиками на зимнее содержание дорог.

Противогололедных реагентов хватает, в случае ЧС «Тулаавтодор» в течение трех часов готов выделить необходимую спецтехнику. На федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» работают 10 пунктов обогрева, они готовы в любое время суток оказать помощь водителям.

Родион Дудник отметил, что работы в прошлом году все запланированные работы по ремонту дорог полностью выполнены. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 147 км, в рамках госзадания – 250 км. Искусственное освещение появилось на участках, общей протяженностью 57 км. Завершены ремонт и реконструкция 6 мостов.

В этом году будет отремонтировано порядка 333 км дорог. 29 объектов общей протяженностью более 97 км восстановят по нацпроекту. По всем дорогам местного значения уже заключены контракты. Дороги регионального значения включены в госзадание «Тулаавтодора».

В Туле, Киреевском и Суворовском районах отремонтируют пять мостов, два из них «перешли» в план из прошлого года. Искусственное освещение с энергосберегающими светильниками появится на 121 км дорог.

По поручению Алексей Дюмина подготовлен перечень резервных объектов на случай поступления дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства России. Ранее на совещании с федеральным Минтрансом обсуждалась возможность реконструкции дороги Тула – Новомосковск за счет федерального бюджета в 2023 году. Госконтракт на проектировку первого этапа реконструкции уже заключён.

Губернатор обратил внимание глав администраций на то, что в течение месяца необходимо утвердить сметы на ремонт местных дорог и до 15 февраля приступить к конкурсам по отбору подрядчиков.