новости
новости
Регистрация
В 2021 году в Тульской области отремонтируют более 330 километров дорог
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2021 году в Тульской области отремонтируют более 330 километров дорог

Вопросы содержания и ремонта дорог обсудили на оперативном совещании у губернатора.

Алексей Дюмин поинтересовался, как организована работа и исполнение поручений по зимнему содержанию дорог с учетом сложных погодных условий. Глава регионального минтранса Родион Дудник рассказал, что «Тулаавтодор» и подрядные организации обеспечены всей необходимой техникой. Все муниципалитеты заключили договоры с подрядчиками на зимнее содержание дорог.

Противогололедных реагентов хватает, в случае ЧС «Тулаавтодор» в течение трех часов  готов выделить необходимую спецтехнику. На федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» работают 10 пунктов обогрева, они готовы в любое время суток оказать помощь водителям. 

Родион Дудник отметил, что работы в прошлом году все запланированные работы по ремонту дорог полностью выполнены. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 147 км, в рамках госзадания – 250 км. Искусственное освещение появилось на участках, общей протяженностью 57 км. Завершены ремонт и реконструкция 6 мостов. 

В этом году будет отремонтировано порядка 333 км дорог. 29 объектов общей протяженностью более 97 км восстановят по нацпроекту. По всем дорогам местного значения уже заключены контракты. Дороги регионального значения включены в госзадание «Тулаавтодора». 

В Туле, Киреевском и Суворовском районах отремонтируют пять мостов, два из них «перешли» в план из прошлого года. Искусственное освещение с энергосберегающими светильниками появится на 121 км дорог. 

По поручению Алексей Дюмина подготовлен перечень резервных объектов на случай поступления дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства России. Ранее на совещании с федеральным Минтрансом обсуждалась возможность реконструкции дороги Тула – Новомосковск за счет федерального бюджета в 2023 году. Госконтракт на проектировку первого этапа реконструкции уже заключён.

Губернатор обратил внимание глав администраций на то, что в течение месяца необходимо утвердить сметы на ремонт местных дорог и до 15 февраля приступить к конкурсам по отбору подрядчиков.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещаниенацпроект Безопасные и качественные дорогиремонт дорогправительство Тульской области
Люди
Алексей ДюминРодион Дудник
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бил и держал в морозилке кошку: в Новомосковске жители поймали изверга и заставили извиниться
Бил и держал в морозилке кошку: в Новомосковске жители поймали изверга и заставили извиниться
Вакцинация от COVID-19 в Тульской области: вопросы и ответы
Вакцинация от COVID-19 в Тульской области: вопросы и ответы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.