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Губернатор предложил прививать туляков от ковида в сетевых магазинах и торговых центрах
Фото из архива Myslo.

Губернатор предложил прививать туляков от ковида в сетевых магазинах и торговых центрах

В Тульской области стартовала массовая вакцинация.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков на оперативном заседании рассказал, что расширена география вакцинации. К 1 февраля в регионе будут работать 34 медкабинета. Средняя пропускная способность в сутки должна составить до 3500 человек.

Губернатор Алексей Дюмин предложил рассмотреть возможность вакцинировать туляков в крупных сетевых магазинах или в торговых центрах:

– Первая прививка может сделана при посещении ТЦ всей семьей в субботу, воскресенье, вторая – уже в амбулатории.

Марков обещал проработать этот вопрос совместно с Роспотребнадзором.

По словам зампреда правительства, сегодня по состоянию на 12.00 на прививку записались 653 человека. В больницах потоки разделены: первая часть дня – для первичной вакцинации, вторая – для второй части вакцины.

Глава региона поручил министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярославу Ракову наладить работу, чтобы запись на вакцинацию через сайт госуслуг была четкой и понятной.

По словам Ракова, с 31 января будет упрощена форма на вакцинацию. Появится отдельное приложение от Минцифры.

– Вы в Минцифре будьте уверены, а сами не оплошайте, — порекомендовал министру Алексей Дюмин.

Сюжет: Коронавирус
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