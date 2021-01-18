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Внимание, розыск: в Тульской области ищут убийцу женщины
Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

Внимание, розыск: в Тульской области ищут убийцу женщины

Труп несчастной был найден в декабре прошлого года в одном из домов мкр. Южный в Веневе.

Сотрудники СУ СК России по Тульской  области расследуют убийство женщины, произошедшее в одной из квартир дома № 32  в микрорайоне Южный в Веневе.

Лицо, причастное к убийству потерпевшей, на настоящий момент не установлено. В распоряжении следствия имеется видеозапись с камеры наблюдения, установленной на доме.

Всем кому, что-либо известно о лицах, причастных к убийству,  а также о человеке, находившемся 17 декабря 2020 года около указанного дома, просьба обратиться в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области по телефонам: 8(961)146-63-22, 8(961)152-03-32, либо в полицию по телефону 02.

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