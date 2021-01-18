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Туляки привезли коронавирус из Турции, Танзании и Арабских Эмиратов
Фото pixabay.com.

Туляки привезли коронавирус из Турции, Танзании и Арабских Эмиратов

Об этом рассказал на оперативном совещании у губернатора главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

Всего за январь зафиксировано пять случаев завоза COVID-19 из-за границы – из Турции, Танзании и Арабских Эмиратов. На прошедшей неделе среди туляков, вернувшихся с отдыха, случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано не было.
 
Продолжается контроль за теми, кто прибывает на территорию региона из-за границы. За январь в регион прибыло 759 человек, лабораторно обследовано 434. По оставшимся: люди либо дообследуются, либо в отношении них возбуждены административные дела. 
 
Сегодня «в производстве» остаются 225 человек, результаты обследования которых неизвестны. Этих людей разыскивают.
 
 
Сюжет: Коронавирус
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