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Тульские общественники получат президентские гранты на 8,8 млн рублей

Тульские общественники получат президентские гранты на 8,8 млн рублей

Эту сумму разделят между собой 11 некоммерческих организаций.

На заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов были подведены итоги всероссийского конкурса. Поступило более 10 тысяч заявок из разных регионов страны, 2000 участников одержали победу и теперь получат деньги на реализацию своих проектов.

Среди победителей – 11 некоммерческих организаций Тулы. Они представили следующие проекты: 

  • «Проектная модель обучения искусству для творческого досуга «серебряного возраста» (Тульская региональная общественная организация поддержки творчески ориентированных людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и пенсионеров «Наша традиция»),
  • «Покори Тульское небо 2021» («Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»),
  • «Врачи – герои» («Ассоциация владельцев новостных сайтов»),
  • «Создание приложения с использованием дополненной реальности: «История обороны Тулы в AR» («Ассоциация научных и технических общественных объединений Тульской области имени С. И. Мосина»),
  • «Обнимая Небо» («Федерация парашютного спорта Тульской области»),
  • «Музыкальный вечер Мировая немецкая классика в исполнении музыкантов на национальных инструментах» (Тульская областная немецкая национально-культурная автономия),
  • Передвижная выставка «Тульская губерния и её обитатели» (Военно-исторический клуб «Тульский оборонительный рубеж»),
  • «От правового просвещения к лучшему качеству жизни» («Тульское общество потребителей»),
  • «Соседи» (ТОС «Восход» Советского района г. Тулы),
  • «Раскрась свой мир ЯРКО» («Тульская городская организация женщин»),
  • «Литературная гостиная в поселке Льва Толстого» (ТОС «Поселок Л. Толстого» Центрального района г. Тулы). 

Общая сумма грантовых средств, которые получат тульские общественники – 8858573 рубля.

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