На Куликовом поле будут проходить лыжные экскурсии

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Во время восьмикилометровой прогулки профессор Олег Вронский расскажет о знаменитой битве и результатах многолетних исследований.

Куликово поле засыпано снегом – со смотровой площадки Музея Куликовской битвы в Моховом теперь открывается почти бесконечная снежная перспектива. Она не оставит равнодушными поклонников лыжных прогулок, которые музей открывает уже 16 января.

Каждую субботу, в 12.00, от музейного здания в Моховом до Зеленой Дубравы и обратно лыжников проведет доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Это не только лыжный маршрут протяженностью в 6-8 километров, но и большой и интересный рассказ о Мамаевом сражении. Маршрут пролегает по левому флангу обороны русских войск, идёт через мостики на Смолке к Зеленой Дубраве, к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского.

На всем этапе ученый расскажет о Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Сбор участников экскурсии «Лыжня с профессором Вронским» - в фойе Музея Куликовской битвы.

Здесь проходит инструктаж и выдаются радиогиды. Экскурсия занимает около 3 часов. Лыжи можно привезти свои или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое». При ухудшении погодных условий лыжная прогулка будет заменена на экскурсию по Музею Куликовской битвы.