новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле будут проходить лыжные экскурсии
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

На Куликовом поле будут проходить лыжные экскурсии

Во время восьмикилометровой прогулки профессор Олег Вронский расскажет о знаменитой битве и результатах многолетних исследований.

Куликово поле засыпано снегом – со смотровой площадки Музея Куликовской битвы в Моховом теперь открывается почти бесконечная снежная перспектива. Она не оставит равнодушными поклонников лыжных прогулок, которые музей открывает уже 16 января.

Каждую субботу, в 12.00, от музейного здания в Моховом до Зеленой Дубравы и обратно лыжников проведет доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Это не только лыжный маршрут протяженностью в 6-8 километров, но и большой и интересный рассказ о Мамаевом сражении. Маршрут пролегает по левому флангу обороны русских войск, идёт через мостики на Смолке к Зеленой Дубраве, к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского.

На всем этапе ученый расскажет о Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Сбор участников экскурсии «Лыжня с профессором Вронским» - в фойе Музея Куликовской битвы.

Здесь проходит инструктаж и выдаются радиогиды. Экскурсия занимает около 3 часов. Лыжи можно привезти свои или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое». При ухудшении погодных условий лыжная прогулка будет заменена на экскурсию по Музею Куликовской битвы.

Записаться можно по телефонам: +7(48743)4-36-01, +7(906)534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
музей-заповедник Куликово полелыжная экскурсияпрогулка
Люди
Олег Вронский
Место
Тульская областьКуликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские общественники получат президентские гранты на 8,8 млн рублей
Тульские общественники получат президентские гранты на 8,8 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.