Погода на выходные: в воскресенье туляков ждет самая холодная ночь января

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В предстоящий выходные, 16 и 17 января в Тульской области сохранится облачность, ожидается небольшой снег (до 2 мм за сутки). Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду. Температура ночью – от -16 до -20 градусов, днём – от -14 до -17. Ночь на воскресенье будет самой холодной в этом месяце – до -26.