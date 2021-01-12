«Накажи автохама»: тротуар совсем не тротуар, поэтому и паркуются
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12 декабря читательница прислала нам снимки, сделанные в районе поворота с ул. Щегловская Засека в сторону Дачных проездов.
«Ул. Щегловская Засека, напротив «Базальта». Приходится идти по трамвайный путям», — сообщила автор фото.
В региональной Госавтоинспекции прокомментировали, что указанное место не является тротуаром, поэтому припаркованные автомобили не нарушают правил дорожного движения.
Интересно, что место съемки — рядом с домом № 42 (черная метка на карте). А от дома № 36 (красная метка на карте) в сторону дома № 42 есть пешеходная дорожка (обозначена пунктиром на карте), по которой точно не проехать автомобилем — она слишком узкая даже для малолитражки…
28 декабря, в 20:30, 135 5472 18
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13 декабря, в 16:16, 190 5272 9
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