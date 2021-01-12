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«Накажи автохама»: тротуар совсем не тротуар, поэтому и паркуются

«Накажи автохама»: тротуар совсем не тротуар, поэтому и паркуются

Мы продолжаем публиковать материалы, поступающие в нашу рубрику «Накажи автохама».

12 декабря читательница прислала нам снимки, сделанные в районе поворота с ул. Щегловская Засека в сторону Дачных проездов.
 
«Ул. Щегловская Засека, напротив «Базальта». Приходится идти по трамвайный путям», — сообщила автор фото.
 
В региональной Госавтоинспекции прокомментировали, что указанное место не является тротуаром, поэтому припаркованные автомобили не нарушают правил дорожного движения.
 
 
Интересно, что место съемки — рядом с домом № 42 (черная метка на карте). А от дома № 36 (красная метка на карте) в сторону дома № 42 есть пешеходная дорожка (обозначена пунктиром на карте), по которой точно не проехать автомобилем — она слишком узкая даже для малолитражки…
 
 
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов!

 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 0
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