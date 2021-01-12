Как перераспределят маршруты с автостанции «Заречье»: новая схема движения транспорта

Она начнет действовать с 16 января.

С 16 января автостанция «Заречье» в Туле прекратит работу. Маршруты перераспределят на новые — «Северную» (ул. Октябрьская, 297-а) и «Восточную» (ул. Оборонная, 83). Еще несколько автобусов будут приходить на автовокзал на улице 9 Мая.

Строительство новых автостанций уже завершено, получены все положительные заключения на начало их работы. Помимо зала ожидания, касс и перронов, в них имеются медицинский кабинет, комната матери и ребенка, пост полиции и охраны, кафе и зоны отдыха.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, транспортная схема выстроена таким образом, чтобы пассажирам из других населенных пунктов было удобно добираться до места назначения. Внедряемую схему положительно оценили эксперты научно-исследовательского института ГБУ «МосТрансПроект».

До новых автостанций можно добраться на действующих городских маршрутах общественного транспорта. При необходимости в этих направлениях увеличат количество подвижного состава.

Перераспределение потоков междугородних автобусов на новые автостанции должно способствовать разгрузке центральных городских магистралей от напряженного автомобильного трафика, повысить мобильность пассажиров.

Действует горячая линия по всем вопросам, связанным с работой автостанций. Телефон 8−919−070−26−81 (ежедневно с 9.00 до 19.00).

Схема перераспределения транспорта:

На станцию «Северная» будут заезжать такие маршрутки и автобусы:

№ 159 «Тула — Новогурово»,

№ 159-к «Новогуровский — Тула»,

№ 167 «Тула — Ревякино»,

№ 114-к «Тула — Щёкино»,

№ 117-к «Тула — Щёкино»,

№ 280 «Тула — Советск»,

№ 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый стан»,

№ 157 «Тула — Слободка».

Автостанция «Восточная»:

№ 100 «Тула — Анишино»,

№ 168 «Тула — Венев»,

№ 168-к «Тула — Венев»,

№ 121 «Тула — Серебряные Ключи»,

№ 103-к «Тула — Болохово»,

№ 170 «Тула — Гамово»,

№ 111 «Тула — Киреевск»,

№ 111-к «Тула — Киреевск»,

№ 112 «Тула — Липки»,

№ 112-к «Тула — Липки»,

№ 160 «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 119 «Октябрьский — Тула»,

№ 125 «Тула — Прилепы».

Автовокзал «Тула»:

№ 171 «Тула — Поповка»,

№ 172 «Тула — Афанасьево»,

№ 114 «Тула — Щёкино»,

№ 116 «Тула — Ломинцево»,

№ 117 «Тула — Щёкино».

Ул. Луначарского:

№ 156 «Тула — Плеханово»,

№ 161 «Тула — Ленинский»,

№ 162 «Тула — Обидимо»,

№ 162-к «Тула — Обидимо».

Московский вокзал:

№ 158 «Тула — Рассвет»,

№ 166 «Тула — Берники»,

№ 169 «Тула — Алешня»,

№ 174 «Тула — Коптево»,

№ 182 «Тула — Малахово».

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