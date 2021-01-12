Аферистка обманула пожилую тулячку на 355 тысяч рублей изощренным способом

В полицию обратилась 83-летняя тулячка. Женщина стала жертвой изощренного обмана. К пенсионерке домой пришла незнакомка и представилась работником социальной службы. Она заявила, что помогает пожилым людям проверять денежные купюры — нет ли среди них фальшивых.

Доверчивая бабушка отдала гостье 355 тысяч рублей на «проверку», однако на месте определить подделку оказалось невозможно. «Соцработница» заявила, что заберет деньги в лабораторию, а после вернет.

Не дождавшись своих сбережений обратно, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

– Сотрудники полиции принимают меры для установления личности злоумышленницы и ее местонахождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, — рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полиция рекомендует в подобных случаях советоваться с родственниками, знакомыми или соседями перед тем, как согласиться на услуги неизвестных людей. Также важно проверять принадлежность визитеров к работе в тех организациях, о которых они сообщают.