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Аферистка обманула пожилую тулячку на 355 тысяч рублей изощренным способом

Аферистка обманула пожилую тулячку на 355 тысяч рублей изощренным способом

Пенсионерка лишилась своих сбережений.

В полицию обратилась 83-летняя тулячка. Женщина стала жертвой изощренного обмана. К пенсионерке домой пришла незнакомка и представилась работником социальной службы. Она заявила, что помогает пожилым людям проверять денежные купюры — нет ли среди них фальшивых.

Доверчивая бабушка отдала гостье 355 тысяч рублей на «проверку», однако на месте определить подделку оказалось невозможно. «Соцработница» заявила, что заберет деньги в лабораторию, а после вернет.

Не дождавшись своих сбережений обратно, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

– Сотрудники полиции принимают меры для установления личности злоумышленницы и ее местонахождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, — рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полиция рекомендует в подобных случаях советоваться с родственниками, знакомыми или соседями перед тем, как согласиться на услуги неизвестных людей. Также важно проверять принадлежность визитеров к работе в тех организациях, о которых они сообщают.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:56 0
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