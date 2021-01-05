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В Тульской области 203 новых случая коронавируса и 11 летальных исходов

В Тульской области 203 новых случая коронавируса и 11 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 203 случая коронавируса, 192 человек выздоровели, 11 скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 23 865 жителей региона, 20 991 вылечились, 796 умерли.

За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека.

 

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