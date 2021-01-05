Как работают поликлиники и травмпункты Тульской области в праздники

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Поликлиники

Все праздничные дни (по 10 января) с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус, ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом.

8, 9 января с 9.00 до 15.00 проводится флюорография и рентгенография.

5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием врачи-специалисты.

Ежедневно с 9.00 до 15.00 работают горячие линии медучреждений, с 9.00 до 13.00 можно вызвать врача на дом по телефону. Телефоны, адреса сайтов медучреждений есть на портале минздрава в разделе «Сервисы».

Областные медучреждения

5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический и противотуберкулезный диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

5 и 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты городской больницы № 13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностического центра областной клинической больницы.

Стоматологическая помощь

Взрослая стоматология

В ряде филиалов областной стоматологической поликлиники в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. Список филиалов, работающих в праздничные дни, размещен на сайте медучреждения.

После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97А.

Детская стоматология

В детской стоматологической поликлинике по адресу Тула, ул. Болдина, 110 все праздничные дни, кроме 10 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач.

10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни — после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайская, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

В скорую медицинскую помощь необходимо обращаться по телефонам 103 или 112.

Горячая линия минздрава

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8−800−4444−003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00.

Режим работы центра записи на прием к врачу по 6 и с 8 по 10 января — с 9.00 до 18.00. Записаться к врачу также можно на сайте доктор71.