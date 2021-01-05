В Туле в пожаре на Зеленстрое погиб человек

Фото из архива Myslo.

ЧП произошло в ночь на 5 января.

5 января в 00.46 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в даче на ул. Генерала Маргелова в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному пожарному расчету ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-19. По прибытии на место происшествия, в 00.56, пожарные приступили к ликвидации горения.

С открытым огнем удалось справиться в 01.25. В результате пожара погиб 58-летний мужчина. Сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.