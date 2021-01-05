новости
новости
Регистрация
В Туле в пожаре на Зеленстрое погиб человек
Фото из архива Myslo.

В Туле в пожаре на Зеленстрое погиб человек

ЧП произошло в ночь на 5 января.

5 января в 00.46 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в даче на ул. Генерала Маргелова в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному пожарному расчету ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-19. По прибытии на место происшествия, в 00.56, пожарные приступили к ликвидации горения.

С открытым огнем удалось справиться в 01.25. В результате пожара погиб 58-летний мужчина. Сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:16 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 203 новых случая коронавируса и 11 летальных исходов
В Тульской области 203 новых случая коронавируса и 11 летальных исходов
Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году
Загадочное свечение, монолит в Кондуках и кресты в Щегловке: что удивило туляков в 2020 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.