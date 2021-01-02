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За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса

Статистика продолжает показывать цифру за двести.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области было зарегистрировано 201 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 2 января в нашем регионе с начала пандемии COVID-19 выявили у 23 тысяч 257 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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