Лучшие фотографии Myslo 2020 года

Основой рейтинга лучших фотографий Myslo стало признание читателей. Часть этой подборки — лучшие кадры самых популярных фоторепортажей, опубликованных на Myslo в 2020 году. Также в список лучших попали самые удачные кадры года по версии наших фотокорреспондентов Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Итак, 45 фотографии о том, каким был 2020 год глазами фотокорров Myslo. Приятного просмотра!

Зимние виды от Алексея Пирязева

Ночной город. Фото Алексея Пирязева.

Полеты во сне и наяву от Дмитрия Дзюбина

Коллекционер закатов. Фото Алексея Пирязева.

Тройка. Большой тур на Куликовом Поле. Фото Алексея Пирязева.

Красоты вам! Фото Дмитрия Дзюбина.

Наш безумный 2020-й. Фото Алексея Пирязева.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вечный май. Фото Алексея Пирязева.

Набережная открыта для поцелуев. Фото Алексея Пирязева.

Ярче, еще ярче! Фото Дмитрия Дзюбина.

На спорте! Фото Дмитрия Дзюбина.

Потоп на Красноармейском проспекте. Фото Алексея Пирязева.

Репетиция Парада Победы. Фото Алексея Пирязева.

Команда кластера «Октава», до свидания! Фото Алексея Пирязева.

Осадные дворы. Фото Алексея Пирязева.

День города. Фото Алексея Пирязева.

Зонтики в Музейном квартале. Фото Алексея Пирязева.

Подарок экзотариуму. Фото Алексея Пирязева.

Haval в «Арсенале». Фото Алексея Пирязева.

Дом Мосоловых в Дубне. Фото Алексея Пирязева.

Небо осени. Фото Алексея Пирязева.

Закат в Туле. Фото Дмитрия Дзюбина.

Авто для медиков. Фото Алексея Пирязева.

Финал КВН в Туле. Фото Алексея Пирязева.

«Поезд Победы». Фото Алексея Пирязева.

Съемки фильма «Я иду искать» с Мариной Александровой. Фото Алексея Пирязева.

Наступает!!! Фото Алексея Пирязева.