Сегодня по улицам Тулы проедет «Субботняя улитка»
2 января творческий троллейбус поедет по маршруту троллейбуса №1.
Что такое «Субботняя улитка»? Это настоящий творческий проект. Внутри обычного с виду троллейбуса разворачивается литературно-музыкальная гостиная, посетителем которой может стать любой житель города.
2 января творческий троллейбус поедет по маршруту троллейбуса №1. Рейсы будут посвящены Новому году. Отправление запланировано на:
- 15.15 и 17.11 - от ст. «Южная»,
- 16.12 и 18.08 – от ост. «М.Гончары».
Проект «Субботняя улитка» реализуют в Туле с 2013 года при поддержке администрации города и МКП «Тулгорэлектротранс».
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