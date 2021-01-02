Сегодня по улицам Тулы проедет «Субботняя улитка»

Что такое «Субботняя улитка»? Это настоящий творческий проект. Внутри обычного с виду троллейбуса разворачивается литературно-музыкальная гостиная, посетителем которой может стать любой житель города.



2 января творческий троллейбус поедет по маршруту троллейбуса №1. Рейсы будут посвящены Новому году. Отправление запланировано на:

15.15 и 17.11 - от ст. «Южная»,

16.12 и 18.08 – от ост. «М.Гончары».

Проект «Субботняя улитка» реализуют в Туле с 2013 года при поддержке администрации города и МКП «Тулгорэлектротранс».