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В Тульской области за сутки 208 случаев ковида и 12 смертей

В Тульской области за сутки 208 случаев ковида и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 208 случаев коронавируса, 193 человека выздоровели, 12 скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 635 жителей региона, 19 876 вылечились, 739 умерли.

За сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, зафиксировано 599 летальных исходов, выздоровели 29 235 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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