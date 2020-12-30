В Орле осудили жителя Тульской области, задушившего сожительницу и ее дочь-инвалида

Фото: СУ СКР по Орловской области.

В Орле 44-летний Федор Продан признан виновным в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

Судом установлено, что в конце ноября 2015 года в деревне Маклец ранее судимый мужчина поссорился с 52-летней сожительницей и задушил ее. После этого он отвез 31-летнюю дочь сожительницы, женщину с инвалидностью по неврологическому заболеванию, в Орловскую область. Остановившись в Покровском районе, Продан отвел ее в лес, задушил и закидал труп ветками. Затем вернулся домой, забрал труп сожительницы и выкинул в овраг у проезжей части в паре километров от дома.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.