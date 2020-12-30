новости
новости
Регистрация
В Орле осудили жителя Тульской области, задушившего сожительницу и ее дочь-инвалида
Фото: СУ СКР по Орловской области.

В Орле осудили жителя Тульской области, задушившего сожительницу и ее дочь-инвалида

Погибшие какое-то время считались пропавшими без вести.

В Орле 44-летний Федор Продан признан виновным в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

Судом установлено, что в конце ноября 2015 года в деревне Маклец ранее судимый мужчина поссорился с 52-летней сожительницей и задушил ее. После этого он отвез 31-летнюю дочь сожительницы, женщину с инвалидностью по неврологическому заболеванию, в Орловскую область. Остановившись в Покровском районе, Продан отвел ее в лес, задушил и закидал труп ветками. Затем вернулся домой, забрал труп сожительницы и выкинул в овраг у проезжей части в паре километров от дома.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:11 +3
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоНовомосковскОрелСУ СКР по Орловской областикриминалпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2021 году поменяется порядок выдачи квот на ЭКО
В 2021 году поменяется порядок выдачи квот на ЭКО
В Тульской области за сутки 208 случаев ковида и 12 смертей
В Тульской области за сутки 208 случаев ковида и 12 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.